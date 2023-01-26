Як спати взимку, коли вимкнули опалення, та не замерзнути: 4 поради

Як спати взимку без опалення, щоб не замерзнути

Сон дуже важлива складова життя людини у будь-яку пору року, і зима не є винятком. Заснути за мінусової температури майже нереально, а спати в холодному ліжку – взагалі не найкраща ідея. Утеплити спальне місце в зимову пору року, щоб спати з комфортом навіть без опалення, допоможе не тільки грілка.

Взимку у приміщенні рекомендується зберігати температуру близько 18 градусів, що складно зробити, якщо вимкнено опалення. Однак ці 4 прості лайфхаки допоможуть вам зігрітися навіть у найсильніший мороз та спати взимку в теплі, навіть коли батареї в будинку не працюють.

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Ось 4 поради, які допоможуть не замерзнути вночі без опалення та спати в теплі:

Спальник можна використовувати не лише під час подорожей. Він дозволяє спати в теплі в навіть горах, тож вдома точно вдасться зігрітися цим способом; До спальника можна докупити спеціальну вкладу зі спеціальної тканини чи мікрофлісу. Мандрівники використовують її як постільну білизну, але вона може допомогти і в утепленні ліжка взимку; Якщо ситуація критична, в будинку можна розбити табір та поставити намет. Від дихання простір у наметі швидше нагрівається, тому що об'єм повітря, яке треба нагріти – менший. Тому спати всередині намету буде комфортніше, ніж на ліжку у великій холодній кімнаті з високими стелями; Грілка. Це один з найпростіших та найрозповсюдженіших способів утеплитись, але він цілком дієвий та перевірений часом. Якщо грілки немає – скористайтеся звичайною пляшкою з гарячою водою.

Раніше ми писали про ще 4 прості поради як зігрітись взимку без опалення, які точно працюють.

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