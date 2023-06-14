Як стерилізувати банки для консервації лише за 4 хвилини: лайфхак від Клопотенка

На своєму сайті український кулінарний експерт Євген Клопотенко розкрив простий лайфхак щодо швидкої стерилізації банок та кришок під час консервування.

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Згідно з порадою експерта, необхідно взяти каструлю з друшляком. Додайте води так, щоб вона не торкалася друшляка, створюючи парову баню. Потім на друшляк розмістіть банку і розпаліть середній вогонь.

Процес стерилізації банки триватиме приблизно чотири хвилини, як рекомендує фахівець. При необхідності додавайте воду в каструлю.

Щодо кришок, їх рекомендується розмістити у сотейнику, заповнити його водою та довести до кипіння. Після цього стерилізуйте кришки протягом однієї хвилини. Залиште їх у сотейнику до моменту, коли ви будете готові їх закрити, зауважив Клопотенко.

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