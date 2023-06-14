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Як стерилізувати банки для консервації лише за 4 хвилини: лайфхак від Клопотенка

Ігор Романько

Як швидко стерилізувати банки під консервацію

На своєму сайті український кулінарний експерт Євген Клопотенко розкрив простий лайфхак щодо швидкої стерилізації банок та кришок під час консервування.

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Згідно з порадою експерта, необхідно взяти каструлю з друшляком. Додайте води так, щоб вона не торкалася друшляка, створюючи парову баню. Потім на друшляк розмістіть банку і розпаліть середній вогонь.

Процес стерилізації банки триватиме приблизно чотири хвилини, як рекомендує фахівець. При необхідності додавайте воду в каструлю.

Щодо кришок, їх рекомендується розмістити у сотейнику, заповнити його водою та довести до кипіння. Після цього стерилізуйте кришки протягом однієї хвилини. Залиште їх у сотейнику до моменту, коли ви будете готові їх закрити, зауважив Клопотенко.

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