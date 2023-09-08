Як прати махрові рушники, аби вони завжди були м’якими

Махрові рушники завжди можуть залишатися м'якими та пухнастими, якщо дотримуватися правильного підходу до прання. Адже саме від цього залежить їх якість та стан.

UAportal розповість про кілька важливих правил, які допоможуть зберегти м'якість ваших улюблених рушників.

Окреме прання

Перше та найважливіше правило – завжди прати махрові рушники окремо від інших речей, особливо від речей з фурнітурою. Це допомагає уникнути пошкоджень та випадання волокон з рушника.

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Не переповнюйте барабан

Друге правило – не переповнювати барабан пральної машини. Рекомендується заповнювати його лише наполовину. Це забезпечить рушникам достатньо місця для промивання та полоскання, а також збереже їхню структуру.

Рідкий пральний порошок

Третє правило – прати рушники лише рідким пральним порошком. Гранульовані або порошкові засоби можуть залишити залишки на рушниках і зменшити їх м'якість. Також не рекомендується використовувати кондиціонери для білизни, оскільки вони можуть робити рушники менш водопоглинальними.

Кульки для прання

Додатковий спосіб для збереження м'якості та пухнастості ваших рушників – використання спеціальних кульок для прання. Вони допомагають розгладжувати тканину та забезпечують повітряне заповнення, що робить рушники ще пухнастішими.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти махрові рушники м'якими, пухнастими та приємними на дотик.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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