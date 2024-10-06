Як УБД може отримати земельну ділянку

Українське законодавство передбачає ряд привілеїв для ветеранів бойових дій та прирівняних до них осіб. Ці пільги включають пріоритетне виділення земельних наділів.

Призначення земельних ділянок

Насамперед, пріоритетне право на отримання земельних ділянок надається учасникам бойових дій для побудови власного житла, ведення садівництва та городництва. Це право реалізується за умови, що ветеран ще не скористався можливістю безкоштовно отримати земельну ділянку і має відповідні документи, що підтверджують його статус учасника бойових дій. Про це пише 24 tv.ua.

Розміри земельних наділів Військовослужбовці можуть отримати у власність земельні ділянки в межах наступних норм безоплатної приватизації:

Для садівництва – до 0,12 га;

Для особистого селянського господарства – до 2,0 га;

Для житлового будівництва: у селах – до 0,25 га, у селищах – до 0,15 га, у містах – до 0,10 га;

Для дачного будівництва – до 0,10 га.

Читайте також: Які пільги на комуналку мають військовослужбовці

Процедура отримання земельної ділянки Бажаючі отримати безкоштовно земельну ділянку з державного або комунального фонду повинні подати заяву до відповідного органу влади. У заяві необхідно вказати цільове призначення ділянки, її приблизні розміри та бажане місце розташування.

Органи влади розглядають заяву протягом місяця і надають дозвіл на розробку проекту землеустрою або обґрунтовану відмову. Проект землеустрою розробляється ліцензованими землевпорядниками за замовленням громадян у терміни, визначені договором.

Розроблений проект землеустрою обов'язково погоджується з місцевим відділенням Держземагентства України. Якщо ділянка знаходиться в межах населеного пункту або на ній планується будівництво, проект також погоджується з відповідними підрозділами районних держадміністрацій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги має право УБД у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!