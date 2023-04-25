Як прибрати шерсть під час прання: лайфхак з силіконовою губкою

Як прибрати шерсть з одягу під час прання в машинці

Власники домашніх тварин часто стикаються з проблемою шерсті, яка залишається на меблях, килимах та одязі. Видалити її здебільшого не так просто. Особливо ця проблема актуальна під час прання, коли шерсть проникає глибоко в тканину.

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Але є досить простий спосіб, який допоможе ефективно видалити шерсть з одягу в пральній машині. Для цього можна використати звичайну силіконову губку для миття посуду, яка добре притягує шерсть, волосся та пил. Крім того, вона не псує тканину та не вбирає воду, а коштує дуже дешево.

Для того, щоб видалити шерсть, потрібно покласти губку в барабан пральної машини під час завантаження одягу. Після закінчення прання губку слід вийняти та очистити від прилиплої шерсті. Губку потрібно промити водою та просушити. Її можна використовувати повторно багато разів.

Використання силіконової губки дозволяє швидко та ефективно видалити шерсть з одягу та зменшити час та зусилля, потрібні для прибирання.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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