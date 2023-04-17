Як прибрати запах риби на кухонних предметах після її приготування: прості поради

Приготування риби вдома може бути неприємним заняттям, адже характерний запах, що поширюється в приміщенні, подобається далеко не всім. Але не варто засмучуватися, оскільки існують прості способи, які допоможуть позбутися від запаху риби на кухні.

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Перш за все, перед тим як готувати рибу, важливо зачинити кухонні двері та відкрити вікна для провітрювання. Це допоможе зменшити розповсюдження запаху.

Один з ефективних способів вбити запах риби – використання оцту. Змішайте 3 столові ложки оцту зі склянкою води та поставте суміш на вогонь у каструлю на кілька хвилин до закипання. Потім вимкніть вогонь і залиште каструлю з оцтом в кухні під час приготування риби. Оцтова кислота забере неприємний запах.

Також ви можете використати цитрусові або прянощі. Закип'ятіть воду з лимонною цедрою або меленим імбиром, і пар, що утвориться, виступить як природний освіжувач повітря.

Ще один варіант – запалити свічку, можливо ароматичну, що допоможе нейтралізувати запах риби. Оберіть свічку з приємним ароматом, який переважатиме неприємний запах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись характерного запаху під час приготування рибних страв.

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