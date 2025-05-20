Як учаснику бойових дій отримати державну квартиру у 2025 році: відповідь Мінветеранів

У 2025 році держава продовжує реалізовувати житлові програми для захисників України — попри складну економічну ситуацію та війну. Механізм забезпечення житлом для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих військових та ветеранів залишається чинним. Черговість оновлюється, а сама процедура, хоч і вимагає дотримання ряду умов, дає шанс на отримання житла, залежно від бюджету та можливостей конкретного регіону.

У Міністерстві у справах ветеранів пояснюють: право на забезпечення житлом мають чітко визначені категорії громадян. Йдеться про військових, які брали участь у бойових діях, людей із встановленою інвалідністю через війну, переселенців із таким статусом, а також родини загиблих під час захисту України чи участі в миротворчих місіях або під час Революції Гідності. Про це повідомляється у Міністерстві у справах ветеранів України.

Щоб стати в чергу на отримання житла, необхідно подати заяву до органу місцевої влади, ЦНАПу, адміністрації підприємства, де працює ветеран, або до громадської організації, що має відповідне повноваження. Подання можливе за місцем проживання чи роботи, а остаточне рішення ухвалює місцева рада.

Пакет документів включає заяву, довідку про склад сім’ї, документи, що підтверджують статус, копії паспорта та коду. За наявності родини додаються довідки про облік членів сім’ї. Важливо не допустити помилок: неповний пакет або відсутність підтвердження потреби в поліпшенні житлових умов можуть стати підставою для відмови.

Формально, житло мають надати впродовж двох років після взяття на облік. Проте через нестабільне фінансування цей термін часто затягується. Найбільше шансів мають ті, хто перебуває в критичних життєвих обставинах. Особливо складно реалізувати програму в малих громадах, де житловий фонд обмежений.

Якщо вільного житла немає, органи місцевої влади можуть запропонувати альтернативу: грошову допомогу на придбання квартири, компенсацію за оренду, участь у пільгових іпотечних програмах або включення до соціального житла. У деяких громадах діють додаткові ініціативи — їхню наявність слід уточнювати на офіційних сайтах органів самоврядування.

Щоб не втратити шанс на допомогу, важливо регулярно перевіряти стан обліку, подавати повні документи, дізнаватися про наявність місцевих програм і фіксувати всі звернення письмово.

Держава готує цифрову трансформацію механізму подачі заяв. У другій половині 2025 року планують запустити електронний реєстр ветеранів. Це дозволить подавати заявки онлайн, відслідковувати статус, зменшити паперову тяганину та підвищити прозорість процесу.

Читайте також: Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій

Серед нових рішень — запровадження грошової компенсації для ветеранів та родин загиблих як першого внеску на житло. Це — ще один крок на підтримку тих, хто захищав Україну.

Також учасники бойових дій зберігають право на безкоштовне отримання земельної ділянки. Утім, через повномасштабну війну реалізувати це право стало значно складніше — процес затягується, і отримання землі наразі ускладнене.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!