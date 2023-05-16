Як видалити накип з праски: 3 ефективних способи

Як почистити праску від накипу - як чистити утюг

Неприємно, коли праска залишає сліди, майже "крейдяні", на щойно випраній білизні. Все тому, що праску варто регулярно очищувати від накипу.

Процес видалення вапняного нальоту досить простий. Видання Sante+ поділилось короткими інструкціями, як це зробити без особливих зусиль.

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Рекомендовано очищати праску від накипу кожні один-чотири місяці залежно від частоти використання. Якщо ваш прилад має хоча б одну ознаку, то це свідчить, що точно час:

Праска залишає сліди мінеральних відкладень або вапняку на вашому одязі. Залишає липкий слід на білизні. Праска погано ковзає. Залишаються темні сліди на білизні.

Для чищення праски можете взяти звичайні інгредієнти, які є на кожній кухні.

1. Білий оцет

Налийте 1 частину білого оцту на рівну частину води в резервуар для води. Останній має бути заповнений на третину переваги.

Увімкніть праску в режим відпарювання.

Дайте пару виконувати свою роботу протягом 5 або 10 хвилин.

Весь оцет повинен випаруватися.

Потім заповніть пристрій свіжою водою, увімкніть його знову, і це має змити всі залишки мінеральних відкладень та оцту.

Для протирання праски використовуйте старий рушник або м’яку тканину. Проте за можливості перегляньте інструкції, оскільки в деяких випадках білий оцет не рекомендують.

Деякі праски мають функцію захисту від накипу. Якщо ваш прилад має таку функцію самоочищення, то ідеально, використовуйте його регулярно, дотримуючись інструкцій виробника.

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2. Харчова сода

Цей простий інгредієнт використайте, щоб знищити бруд та накип, який вже встиг осісти на підошві праски.

Змішайте 2 столові ложки харчової соди та 1 столову ложку води, щоб утворилася паста.

Паста наноситься на підошву праски, схильну до забруднення або нальоту.

Потім використовуйте щітку з м’якою щетиною або використану зубну щітку, щоб почистити підошву.

Змийте теплою водою та насухо витріть чистою тканиною.

3. Газета і сіль

Не менш хорошим трюком є очищення бруду на підошві праски за допомогою газети та солі. Для цього робіть наступне:

Покладіть газету або дві на прасувальну дошку. Налаштуйте праску на найгарячіший рівень. Щедро посипте газету сіллю. Проведіть праскою по солі круговими рухами. Дайте охолонути. Видаліть сіль і бруд чистою вологою тканиною.

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Нагадаємо, що пральна машина – один з найважливіших побутових приладів у домі. Щоб вона довго служила, важливо вчасно та якісно її очищувати.

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