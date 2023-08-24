Як видалити іржу з металевих предметів: Топ-5 ефективних засобів

Як швидко вивести іржу з металу в домашніх умовах - що розчиняє іржу

Коли металева поверхня залишається у вологому середовищі протягом тривалого часу, вона піддається явищу окислення, що призводить до появи іржі. Це не означає, що від таких речей треба обов'язково позбутися.

Іржа може з'явитися на посуді, кухонному приладі, обладнанні тощо. Видання Sante Plus запропонували п'ять дієвих способів, які легко застосовувати на практиці, проти непривабливої іржі.

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1. Натріть залізний предмет картоплею та рідиною для миття посуду.

Почнемо з найнетиповішого методу. Видалити іржу можна за допомогою картоплі.

Розріжте картоплину навпіл.

Нанесіть картоплину для миття посуду на відрізану частину однієї з двох половин.

Потріть картоплю по іржавій поверхні, якби ви використовували губку. Поступово рідина для миття посуду та картопля вступлять у реакцію таким чином, що іржа зменшиться.

Цей метод краще використовувати у випадках помірної або легкої іржі, а також на поверхнях, до яких легко отримати доступ. Картопля зісковзує, і ви можете поранитися.

2. Видаліть іржу за допомогою харчової соди.

Харчова сода – ще один чудовий інгредієнт, який може видалити плями іржі або принаймні освітлити їх.

Спочатку нанесіть на іржаві частини 1-2 столові ложки харчової соди (залежно від розміру проблемних ділянок). Залишити діяти на 1 годину. Використовуйте сталеву мочалку, щоб потерти проблемні ділянки, доки іржа не зникне. А якщо ви чистите сковороду, краще використовувати губку для миття посуду. Потрібно промити та висушити чистою тканиною.

Краще використовувати харчову соду в тих місцях, де іржа менш виражена. Єдиним недоліком є те, що вам доведеться докласти небагато зусиль, щоб побачити результати.

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3. Білий оцет – відмінний очищаючий засіб поряд з харчовою содою.

Наповніть миску білим оцтом (або таз, залежно від розміру об'єкта, який ви обробляєте).

Замочіть річ у розчині білого оцту.

Залишіть на ніч.

Наступного дня протріть предмет сталевою мочалкою або щіткою.

Якщо предмет не підходить для купання, використовуйте тканину, змочену білим оцтом, а потім прикладіть її до іржавих ділянок. Залишіть на кілька годин, потім протріть сталевою мочалкою. Цей підхід чудово справляється з сильною іржею та простий у використанні.

4. Трюк з лимоном та сіллю

Щоб видалити іржу, ви також можете використовувати лимон і сіль.

Посипте щедру кількість великої солі (часто буде достатньо 1 столової ложки) на ділянку, схильну до іржі.

Розріжте лимон навпіл і видавіть на шар солі краплі соку.

Приблизно через 15 чи навіть 30 хвилин протріть це місце чистою губкою. Не соромтеся повторювати процес, доки не будете задоволені.

Дайте постояти 1-2 години.

Промийте, висушіть та насолоджуйтесь. Якщо все гаразд, іржа має зникнути.

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5. Техніка з лимонною кислотою

Лимонна кислота, яка природно міститься в лимонах, є невід'ємною частиною догляду за будинком і є відмінним засобом проти іржі.

Підготуйте миску, наповнену одним-двома дюймами чистої води.

Розчиніть 3 столові ложки лимонної кислоти у питній воді, потім перемішайте.

Замочіть предмет, схильний до іржі, у мисці та залиште на ніч.

Наступного дня протріть сталевою ватою і видаліть сліди іржі, які ще присутні на металевому предметі. Якщо все піде добре, іржа чарівним чином зникне.

Просто промийте та висушіть, перш ніж милуватися поверхнею без розводів.

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