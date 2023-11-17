Як видалити застарілий жир зі стінок духовки: знадобиться всього один засіб з аптеки

Багато господинь стикаються з проблемою залишків жиру та бруду в духовці, особливо якщо забули чи не встигли її вчасно вимити після приготування. Спроби використовувати оцет, соду чи лимонну кислоту можуть бути марними, адже ці засоби можуть пошкодити покриття духовки.

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На порталі "cxid.info" господині діляться ефективним лайфхаком, який використовує аптечний засіб – вазелін. Процес дуже простий: невелику кількість вазеліну треба нанести на забруднені місця духовки тонким шаром та залишити протягом п'яти хвилин. Після цього залишається тільки витерти жир та залишки засобу сухою ганчіркою.

Важливою перевагою цього методу є його ефективність і безпека для спеціального покриття духовки, уникнувши можливих пошкоджень. Такий доступний і простий лайфхак дозволяє зберегти чистоту та ідеальний вигляд вашої духовки.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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