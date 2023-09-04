Як доглядати за гортензіями, щоб вони пережили зиму: поради садівників

Молоді, ніжні бруньки гортензії утворюються наприкінці літа, а потім повинні протриматися протягом будь-якої зимової погоди. Якщо холодні вітри, мінусові температури та цикли заморозків і відтавання пошкодять ці бутони, швидше за все, наступної весни чи літа рослина не розквітне.

Садівники пояснили, що додатковий догляд за гортензіями допоможе збільшити їхнє цвітіння. Про це повідомляє Better Homes & Gardens.

Дізнайтеся свій тип гортензії

Першим кроком у плануванні зимового догляду є гарне уявлення про те, який вид гортензії ви вирощуєте. Якщо ваша гортензія не цвіте навесні, а цвіте виключно в середині або в кінці літа, швидше за все, це гортензія гладка або волотиста.

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Ці сорти випускають квіткові бруньки навесні. Вони рідко потребують додаткового догляду взимку. Гортензії, які цвітуть навесні та на початку літа, швидше за все, є великолистими або дуболистими.

Ці гортензії розпускаються з квіткових бруньок, створених минулого літа чи осені. Якщо сильний холод або сухі зимові вітри є проблемою, подумайте про додавання деякого зимового захисту навколо цих весняно-літніх квітучих кущів.

Мульча

Найпростіший спосіб – насипати подрібнене листя або мульчу з кори навколо основи рослини. Покладіть мульчу після того, як земля промерзне, і оголіть рослини навесні, коли температура почне триматися вище нуля.

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Добре полийте рослини

Як і всі дерева, кущі та багаторічні рослини, гортензії найкраще зимують, коли вони повністю зволожені. Кілька разів восени рясно полийте гортензії. Зимові вітри можуть швидко висушити гортензії. Достатня кількість вологи восени допоможе стеблам витримати морозні пориви повітря.

Не потрібно проводити обрізку

Якщо ви обрізаєте рослини восени чи взимку, ви можете помилково видалити квіткові бруньки на наступний рік у великолистих і дуболистих гортензій. Залишивши старі головки квітів на рослинах, ви також додасте інтересу зимовому пейзажу.

Внесіть всередину гортензії в горщиках

Гортензії в горщиках найкраще зимують у гаражі чи підвалі, де температура залишається прохолодною, але не надто. Рослини впадуть у стан спокою, але вам все одно доведеться час від часу поливати горщики, приблизно раз на місяць, щоб підтримувати вологість коренів, до весни.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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