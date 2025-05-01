Як українцям подати заявку на грантову допомогу від Німеччини та хто має на неї право

В Україні запустили унікальну програму перенавчання у будівельній сфері, орієнтовану на жінок зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Учасниці програми матимуть можливість не лише здобути нову професію, але й отримати грантову підтримку для розвитку власної справи.

Про це повідомляють представники благодійного фонду "Пліч-о-пліч". Навчальна ініціатива, що реалізується у Дніпрі за фінансової підтримки німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe, пропонує комплексний підхід до професійної перекваліфікації:

Повністю безкоштовне навчання

Короткий термін навчання — лише три місяці

Гнучкий графік занять, адаптований під потреби учасниць

Практичні заняття на реальних будівельних об'єктах

Забезпечення сучасним обладнанням та якісними матеріалами для навчання

Транспортна стипендія для покриття витрат на проїзд

Надання місця проживання в гуртожитку (за необхідності)

Допомога з працевлаштуванням після завершення курсу

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Грантова підтримка

Особливістю програми є можливість отримання гранту для започаткування або розвитку власного бізнесу в будівельній галузі. Це дозволить учасницям не лише здобути практичні навички, але й створити стабільне джерело доходу.

Як долучитися до програми

Українки зі статусом ВПО можуть зареєструватися на наступний навчальний курс у Дніпрі, зателефонувавши за номерами:

050 336 0570

066 389 0205

"Долучайтеся до змін! Перетворіть виклики на можливості та створіть власний успішний шлях у будівельній сфері!" — закликають організатори програми.

Ініціатива реалізується за фінансування німецького благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe, який підтримує гуманітарні проєкти в Україні.

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