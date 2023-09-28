Як зменшити час на прасування та отримати рівну тканину: неочікуваний лайфхак

Прасування – одна з найменш приємних робіт по дому, яка ще й може забирати чимало часу. На щастя, є дешевий спосіб прискорити процес.

Одна жінка звернулася до соціальних мереж, щоб поділитися геніальним прийомом, який допоможе швидше прасувати білизну. Професійна прибиральниця Керолайн Соломон у TikTok поділилася відео про те, як зробити прасування набагато легшим.

Керолайн стверджує, що кухонна фольга пришвидшить процес прасування. Лист потрібно покласти під покривало, або тканину, яку треба випрасувати.

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Важливо, щоб фольга була "блискучою стороною догори", оскільки так лайфхак працюватиме найкраще. Це дозволить прасувати одяг набагато швидше.

"Алюміній є чудовим теплопровідником, тому він пришвидшує прасування, фактично прасує обидві сторони одночасно", – наголосила Керолайн.

Нагадаємо, іноді при необережному прасуванні на одязі залишаються сліди від праски. Тому ми розповіли, як швидко позбутися від таких слідів на одязі.

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