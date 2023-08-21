Як знищити бур’ян назавжди: поради городників

Дачники завжди шукають способи, які дозволять їм назавжди позбутися бур'янів на своєму городі. При цьому, не витрачаючи занадто багато часу на боротьбу з цією проблемою.

Про це повідомили в Daily. Зазначили, що обробка хімічними засобами може негативно вплинути на рослини і навіть змінити смак урожаю.

Проте нині існує простий і ефективний спосіб боротьби з бур'янами – мульчування ґрунту. Цей метод не лише запобігає росту бур'янів, але й допомагає захистити рослини від шкідників, які можуть оселятися на стеблах та листках. Мульчування ґрунту є простим і доступним способом досягти бажаного результату – городу без бур'янів та шкідників. Такий "покривний матеріал" додасть вашим рослинам захисту і сприятиме їх здоров'ю та росту.

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Дослідники виявили, що розподілення товстого шару деревної кори на поверхні грядок може запобігти росту бур'янів. Ця мульча завдає шкоди паросткам пирію та кульбаб, заважаючи їх росту. Окрім деревної кори, для мульчування можна використовувати інші матеріали, такі як торф, перегній, солому та тирсу.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них можуть привабити тарганів.

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