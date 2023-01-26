Як прискорити роботу iPhone чи iPad: маловідомий лайфхак

У гаджетах Apple, які працюють на операційній системі iOS, використовується браузер Safari. Але мало хто знає, що у ньому є функція автоматичного закриття вкладок, яка дозволяє значно покращити швидкодію пристрою.

Про це розповіла у своєму TikTok користувачка з ніком Ambre_skye, яка спеціалізується на технічних хитрощах. Активувавши цю функцію – більше не доведеться закривати вкладки Safari вручну. Це може бути корисним тим, хто часто забуває про велику кількість відкритих у браузері сайтів, які навантажують систему та можуть сповільнювати роботу вашого пристрою, що також зменшує час роботи від акумулятора.

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Велика кількість відкритих вкладок у браузері дійсно може сповільнити роботу смартфона, оскільки кожна з цих вкладок використовує оперативну пам'ять пристрою для зберігання даних.

Налаштувати автоматичне закриття вкладок Safari можна у Параметрах. Прокрутіть вниз та знайдіть меню Safari.

Відкрийте налаштування браузера та прокрутіть вниз до пункту Закривати вклади. Натисніть на цей параметр та оберіть, як часто браузер буде автоматично закривати усі відкриті вкладки: через день, тиждень або місяць.

Блогерка стверджує, що для оптимізації роботи iPhone чи iPad буде достатньо встановити щотижневе автоматичне закриття вкладок.

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