Як збільшення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: пояснення міністра енергетики

Як збільшення цін на світ вплине на розмір субсидії

Рішення Кабінету Міністрів щодо підвищення тарифів на електроенергію було нарешті оголошено після тривалих дискусій. Згідно з цим рішенням, з червня середній рахунок за електрику зросте на 250 гривень. Збільшення витрат на оплату комунальних послуг також призведе до збільшення розміру житлових субсидій.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу. Він підкреслив, що державна допомога для оплати послуг ЖКГ збільшиться відповідно до зростання витрат. Це означає, що після підвищення тарифів збільшиться кількість осіб, які зможуть отримати субсидію.

Міністр також пояснив, що рахунки зі збільшеними платежами за електроенергію українці отримають у липні.

Варто нагадати, що право на отримання субсидії мають сім'ї, у яких сума платежів за житлово-комунальні послуги перевищує встановлену Кабінетом Міністрів норму споживання з урахуванням пільг. Наразі, обов'язковий відсоток платежу для отримання субсидії за житлово-комунальні послуги становить 10 або 15 відсотків середньомісячного доходу громадян, зареєстрованих у житлових приміщеннях.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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