Як дізнатись розмір шкарпеток не одягаючи їх на ноги: простий лайфхак

Важливо правильно вибирати розмір шкарпеток, щоб уникнути хвороб стопи та врослих нігтів. Ця порада допоможе і при купівлі нових шкарпеток.

Якщо у вас немає часу одягати шкарпетки без ярлика, то є простий спосіб дізнатися розмір шкарпеток менш ніж за хвилину без додаткових вимірювань. На перший погляд, вибір шкарпеток – це дрібниця. Однак регулярне носіння занадто великих або занадто малих шкарпеток може обернутися появою мозолі та врослих нігтів, або навіть до деформації пальців.

Це відбувається від постійної напруги, яку створюють взуття та шкарпетки. Особливо важливо правильно підбирати розмір дитячих шкарпеток.

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Щоб швидко перевірити, чи підходять шкарпетки вам за розміром, потрібно обернути шкарпетку навколо свого стисненого кулака так, щоб краї зійшлися. Якщо це виходить зробити не розтягуючи шкарпетку, розмір підходить.

Подологи радять перевіряти це таким чином: візьміть шкарпетку та прикладіть до п'яти. Тягніть її без зусиль до пальців. Якщо кінчик не дістає до найдовшого пальця вашої ноги, великого, вказівного або середнього, або навпаки – покриває його занадто сильно, на жаль, ви промахнулися з розміром.

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