Як в ресторані: секрети приготування прозорого бульйону

Бульйон – найкраща страва при застуді і не тільки. Він чудово зігріває та не обтяжує шлунок. Правильно зварений бульйон має бути прозорим, але не всі знають, як зробити його таким. UaPortal зібрав дієві поради із приготування прозорого бульйону.

Варіть бульйон лише з м‘яса кімнатної з температури: тоді не буде накипу, який зробить його каламутним; Перед відправкою у воду м’ясо необхідно ретельно промити та класти його у холодну воду, додаючи спеції та овочі ( цибуля, морква та інші за смаком). Варіть бульйон мінімум годину на середньому вогні.

Якщо ви дотримались усіх порад, а бульйон все – одно вийшов каламутний, можливо в м’ясі було забагато білка або бульйон перекипів.

Читайте також: Як зберегти свіжість хліба довше.

Як врятувати каламутний бульйон:

Киньте у бульйон кілька кубиків льоду; Якщо лід не допоміг, спробуйте інший метод: охолодіть бульйон до 60–70 °C, влийте у нього білок, доведіть до кипіння, та процідіть через нещільну тканину; Каламутний бульйон також можуть очистити кілька шматків нарізаного помідора, крім того вони нададуть пікантного присмаку та оригінального кольору.

Радимо також почитати, коли потрібно солити макарони.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!