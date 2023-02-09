Як в Україні змінились ціни на сіль, цукор та борошно у лютому

Як в Україні змінилися ціни на сіль цукор та борошно у лютому 2023

У лютому порівняно із січнем в Україні зросли ціни на борошно, але знизилася ціна на цукор. Вартість солі залишилась на колишньому рівні. Про це кажуть дані моніторингу цін від Мінфіну.

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Ціни на сіль

Сіль в Україні досягла оптимальної цінової позначки 32,55 грн./кг. Ця середня ціна утримується з листопада 2022 року. У супермаркетах вартість солі відрізняється: від 27,50 грн./кг і до 37,60 грн./кг.

Ціни на сіль

Ціни на морську сіль

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Ціни на цукор

Зниження середньої ціни цукру фіксується вже шостий місяць. У вересні 2022 року кілограм цукру коштував 34,60 грн. У січні середня вартість цукру становила 33,86 грн/кг, а у лютому 2023 року його ціна – 33,67 грн.

Ціни на цукор

Ціни на кристалічний цукор

Ціни на борошно

Ціни на борошно продовжують зростати. Порівняно із січнем ціна 21,45 грн. у лютому зросла до 22,20 грн/кг. При цьому, у лютому 2022 року кілограм борошна коштував у середньому 22,50 грн.

Ціни на борошно

Ціни на борошно у лютому

Нагадаємо, раніше ми писали про те як змінились ціни на продукти згідно "індексу борщу" – головної української страви з початку війни. А до цього про те, які продукти подорожчали найбільше за час війни в Україні.

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