"Індекс борщу": як змінилась ціна на продукти для української страви з початку війни

За 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на 21,22%.

Про збільшення "індексу борщу" свідчить аналіз від Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Війна вплинула на ціни базових продуктів. На 13 січня 2023 року порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом коштуватиме 99,2 грн. Станом на 24 лютого 2022 року дана ціна становила 81,84 грн.

Які інгредієнти борщу суттєво змінили ціну?

Найбільше зросла вартість м’яса (+63,67%). Відчутне збільшення цін на м'ясні продукти наразі обумовлюється вартістю кормів, зменшенням поголів'я, а також проблемами в енергетичному секторі. Вони зокрема впливають на здатність виробників зберігати як сировину, так і готову продукцію.

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На другому місці – сметана та морква.

Ціна інших овочів – картоплі, капусти та буряка – навпаки зменшилась.

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