"Индекс борща": как изменилась цена на продукты для украинского блюда с начала войны

За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,22%.

Об увеличении "индекса борща" свидетельствует анализ от Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Война повлияла на цены базовых товаров. На 13 января 2023 года порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 99,2 грн. По состоянию на 24 февраля 2022 года данная цена составила 81,84 грн.

Какие ингредиенты борща существенно изменили цену?

Больше всего возросла стоимость мяса (+63,67%). Ощутимое увеличение цен на мясные продукты обуславливается стоимостью кормов, уменьшением поголовья, а также проблемами в энергетическом секторе. Они, в частности, влияют на способность производителей хранить как сырье, так и готовую продукцию.

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На втором месте – сметана и морковь.

Цена других овощей – картофеля, капусты и свеклы – наоборот, уменьшилась.

Напомним, весной могут подорожать коммунальные тарифы для украинцев. Что изменится в новом году, читайте в нашем материале.

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