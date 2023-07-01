Як повернути шкіряному взуттю білосніжний вигляд

Існує простий і геніальний спосіб, який допоможе відновити білість і свіжість улюблених спортивних кросівок, коли вони стають брудними і тьмяними. Ті, хто любить носити білі кросівки, знайомі з цим неприємним явищем. Але як повернути їм друге життя і відновити їхню первісну чистоту? Знайдено простий і ефективний метод, який дійсно працює.

Читайте також: Чому не можна сушити біле взуття на сонці

Якщо простий пил або свіжий бруд легко видаляються з взуття, наприклад, за допомогою вологої серветки, то як впоратися з грубим брудом, що втерся глибоко? Звичайно, можна звернутися до професійних хімчисток, але не кожен може дозволити собі витратити кілька сотень гривень на це.

Однак існує простий життєвий лайфхак, який допоможе вашому білому шкіряному взуттю виглядати свіжим і оновленим. Всі необхідні інгредієнти вже є у вас вдома.

Просто візьміть невелику ємність і додайте невелику кількість прального порошку. Наполовину заповніть ємність перекисом водню, а потім додайте ще один секретний компонент – звичайний оцет. Просто налийте невелику кількість оцту до ємності з порошком і перекисом, потім візьміть стару зубну щітку й перемішайте все добре. Почнеться утворення піни, яку слід використовувати для очищення взуття.

Повторюючи цей метод кілька разів, ви зможете повернути вашим білим шкіряним кросівкам їхню первісну білу чистоту.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, коли ламаються підбори.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!