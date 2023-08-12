Як внести інформацію про електронну трудову на сайт Пенсійного Фонду

Як внести інформацію про електронну трудову книжку на сайт ПФУ

Завдяки новій ініціативі, впровадженій останнім часом, українці мають можливість використовувати сучасні аналоги традиційної паперової трудової книжки — електронні трудові книжки. Нововведення дозволяє зручно та ефективно управляти трудовими даними через онлайн-платформу, забезпечуючи зручність для як працівників, так і роботодавців.

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Згідно з повідомленням Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, це інноваційне рішення має на меті полегшити процес обліку трудової діяльності та знизити обсяг паперової документації. Одночасно, воно відкриває додаткові можливості для прозорого та легкого доступу до важливої інформації для працівників.

Головні переваги електронних трудових книжок

З введенням електронних трудових книжок в Україні з 10 червня 2021 року, стає можливим використовувати сучасну альтернативу традиційних паперових книжок. Це нововведення має кілька важливих переваг:

Оптимізований облік: Електронні трудові книжки дозволяють зручно вести облік трудової діяльності та стажу, мінімізуючи паперову бюрократію та зберігаючи цінну інформацію в електронному вигляді. Перевірка страхового стажу: Ця ініціатива дозволяє працівникам перевірити свій страховий стаж будь-коли, а також автоматично підрахувати можливу дату пенсійного виходу без необхідності відвідування офісів. Екологічний підхід: Заощадження паперу та інших ресурсів завдяки переходу на електронний формат документів сприяє збереженню навколишнього середовища. Зручний доступ: Процес збереження та перегляду даних стає більш зручним завдяки онлайн-платформі.

Обов’язки роботодавця та доступ до даних

Згідно з новими правилами, роботодавець має забезпечувати надання відомостей про трудову діяльність найманих працівників в електронному форматі. Це включає інформацію про прийняття на роботу, звільнення, переведення, а також інші важливі події.

Для зручності внесення даних, учасники процесу мають п'ять років для оцифрування трудових книжок. Після перевірки та підтвердження даних відповідними органами, формується остаточний варіант електронної трудової книжки.

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Ведення електронної трудової книжки

У разі використання електронної трудової книжки, паперову версію можна залишити як додатковий засіб зберігання. Для доступу до електронної версії, працівники та роботодавці можуть використовувати особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Самостійний доступ та внесення даних

Важливо відзначити, що внесення даних до електронної трудової книжки може проводити як працівник, так і роботодавець. Для цього потрібно буде надати кольорові скановані копії усіх сторінок трудової книжки та документів, які підтверджують стаж.

Електронна трудова книжка буде містити дані про трудову діяльність з 2004 року, спираючись на поняття "страхового стажу", введене Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV. Для періоду до 2004 року додаткова інформація додається особисто з наданням відповідних документів.

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