Как внести информацию об электронной трудовой работе на сайт Пенсионного Фонда

Благодаря новой инициативе, внедренной в последнее время, украинцы могут использовать современные аналоги традиционной бумажной трудовой книжки — электронные трудовые книжки. Нововведение позволяет удобно и эффективно управлять трудовыми данными через онлайн-платформу, обеспечивая удобство как для работников, так и для работодателей.

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Согласно сообщению Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда, это инновационное решение призвано облегчить процесс учета трудовой деятельности и снизить объем бумажной документации. Одновременно он открывает дополнительные возможности для прозрачного и легкого доступа к важной информации для работников.

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Главные преимущества электронных трудовых книг

С введением электронных трудовых книг в Украине с 10 июня 2021 года становится возможным использовать современную альтернативу традиционным бумажным книгам. Это нововведение имеет несколько важных преимуществ:

Оптимизированный учет Электронные трудовые книжки позволяют удобно вести учет трудовой деятельности и стажа, минимизируя бумажную бюрократию и сохраняя ценную информацию в электронном виде. Проверка страхового стажа: Эта инициатива позволяет работникам проверить свой страховой стаж в любое время, а также автоматически подсчитать возможную дату пенсионного выхода без необходимости посещения офисов. Экологический подход: Сбережение бумаги и других ресурсов благодаря переходу на электронный формат документов способствует сохранению окружающей среды. Удобный доступ: Процесс хранения и просмотра данных становится удобнее благодаря онлайн-платформе.

Обязанности работодателя и доступ к данным

Согласно новым правилам, работодатель должен обеспечивать предоставление сведений о трудовой деятельности наемных работников в электронном формате. Это включает информацию о принятии на работу, увольнении, переводе, а также других важных событиях.

Для удобства внесения данных, участники процесса имеют пять лет для оцифровки трудовых книжек. После проверки и подтверждения данных соответствующими органами формируется окончательный вариант электронной трудовой книжки.

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Ведение электронной трудовой книжки

При использовании электронной трудовой книжки бумажную версию можно оставить как дополнительное средство хранения. Для доступа к электронной версии работники и работодатели могут использовать личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Самостоятельный доступ и внесение данных

Важно отметить, что внесение данных в электронную трудовую книжку может производить как работник, так и работодатель. Для этого нужно будет предоставить цветные сканированные копии всех страниц трудовой книжки и документов, подтверждающих стаж.

Электронная трудовая книжка будет содержать сведения о трудовой деятельности с 2004 года, опираясь на понятие "страхового стажа", введенное Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV. Для периода до 2004 года дополнительная информация прилагается лично с предоставлением соответствующих документов.

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