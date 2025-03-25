Як військовозобовʼязаний може перевірити, чи подали його в розшук як ухилянта: відповідь Міноборони

В Україні триває загальна мобілізація та діє воєнний стан, що передбачає можливість призову військовозобов’язаних громадян. Якщо людина ухиляється від виконання свого обов’язку, її можуть оголосити в розшук.

Уся інформація про ухилянтів фіксується в реєстрі "Оберіг", який взаємодіє з кількома державними базами даних. Вносити відомості до цього реєстру можуть виключно Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, цей реєстр використовується для ведення військового обліку та актуалізації даних. Про це пише 24 tv.ua.

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Щоб перевірити свій статус, військовозобов’язаний може особисто звернутися до ТЦК за місцем реєстрації або зв’язатися з ним телефоном. Якщо є підозра, що особу вже оголосили в розшук, можна подати відповідний запит до поліції. Також варто перевірити судові реєстри, адже якщо ТЦК звертався до суду щодо конкретної людини, інформація про це відобразиться в офіційних документах.

Якщо військовозобов’язаний не з’являється за повісткою, дані про нього передають до правоохоронних органів. СБУ та Національна поліція мають доступ до реєстру "Оберіг", що дозволяє їм швидко встановити актуальне місцеперебування особи та її контакти. Це дає можливість оперативно проводити розшукові заходи та притягати порушників до відповідальності.

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