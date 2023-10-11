Як закип'ятити воду в паперовому пакеті та у повітряній кульці – неймовірні лайфхаки (відео)

Якщо ви не маєте можливості закипятити воду у чайнику чи каструлі, проте маєте паперовий пакет, то зможете зробити собі чаю чи кави за допомогою свічки й пакету.

Як повідомляє ScienceNotes, цей лайфхак працює так – вода, що поглинається папером, запобігає його горінню, але тепло зберігає пакет достатньо сухим, щоб він не порвався.

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Папір погано проводить тепло, тому якщо нагріти пакет з водою над полум’ям, він не згорить, але вода закипить. Так само може згодитися паперовий стаканчик.

Як кип'ятити воду в паперовому пакеті

Помістіть кільцеву підставку над пальником чи свічкою. Помістіть пакет з водою на підставку. Це допоможе рівномірно розподілити тепло від полум'я. Дочекайтеся, поки вода закипить.

Зазначається, що папір погано проводить тепло, тому вода нагрівається повільно. Крім того, папір вбирає трохи води. Проведення тепла через папір зрештою підвищує температуру води до температури кипіння. Тепло запобігає просочуванню води крізь пакет, а висока тепломісткість води запобігає тому, що папір загориться.

Можна кип'ятити воду в інших місткостях. Наприклад, всередині латексної повітряної кульки.

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