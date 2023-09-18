Як обрати якісну ковбасу без хімії: прості поради

Як вибрати якісну ковбасу з хорошого м'яса без хімічних добавок

Ковбаса – популярний продукт на українських столах, і правильний вибір цього продукту є важливим для забезпечення якості та смаку вашої страви.

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Обирайте ковбасу уважно, дотримуючись цих порад, щоб насолоджуватися якістю та смаком цього популярного продукту. "УНІАН" пропонує кілька порад щодо вибору якісної ковбаси.

Приділіть увагу ціні. Не шукайте найдешевший варіант. Якісна ковбаса не може бути дешевше м'яса, оскільки вона складається переважно з м'яса. Перевірте маркування. "Зроблено за ГОСТом" на лицьовій стороні упаковки може бути маркетинговим ходом. Перевірте стандарти виробництва на зворотному боці упаковки. Аналізуйте склад. Склад ковбаси має бути обмежений м'ясом, салом, спеціями та нітритом натрію (антибактеріальна добавка). М'ясо повинно бути на першому місці і вказане як сортове м'ясо. Уникайте комплексних харчових добавок. Якісна ковбаса не повинна містити карагенан, камеді, крохмаль чи сою. Присутність цих складників може свідчити про економію виробника. Оберіть продукт з чітким вказівником виду м'яса. Уникайте ковбаси, в складі якої зазначено "тваринний білок" без уточнення виду м'яса. Уникаємо м'яса механічного обвалу. Цей вид м'яса отримують шляхом перемелювання каркасу разом із кістками, шкірою та сполучними тканинами, і він може свідчити про низьку якість. Уникайте глутамату натрію (Е621). Ця добавка може свідчити про сумнівний склад продукту. Перевірка на колір. Натуральна ковбаса має сірий колір. Обережність варта ковбасам з яскравими кольорами, а сиров'ялені та сирокопчені ковбаси повинні мати насичений темний колір. Увага до оболонки. Оболонка ковбаси повинна бути рівною та щільно прилягати до продукту, за винятком копченої ковбаси, яка може мати зморшкувату оболонку. Не забувайте про якість тексту на упаковці. Нерозбірливий або дрібний текст може бути ознакою низької якості продукту. Перевірка вареної ковбаси за допомогою йоду. Капніть трохи йоду на ковбасу. Якщо пляма стає синьою, це може свідчити про велику кількість крохмалю. На якісній ковбасі йод залишиться коричневим.

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