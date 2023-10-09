Як вибрати якісний та натуральний шоколад: прості поради

Як вибрати натуральний та смачний шоколад

А чи знаєте ви секрети вибору якісного шоколаду? Сьогодні ми розглянемо деякі корисні поради та лайфхаки, які допоможуть вам обирати справжній шоколад і уникати підробок.

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Нехай ці поради, які зібрав Ранок у Великому Місті, допоможуть вам насолоджуватися справжнім та натуральним шоколадом. про це пише

Перевірте склад шоколаду. У справжньому шоколаді повинні бути такі компоненти, як какао-масло і какао-терте. Це головні інгредієнти, які роблять шоколад справжнім. Уникайте продуктів, де вміст какао-масла замінено пальмовим жиром, а какао-терте – порошком. Це може свідчити про підробку. Перед покупкою перевірте шоколад на відповідність державним стандартам. На упаковці повинна бути позначка ДСТУ 3924-2000. Це гарантує, що склад продукту відповідає вказаному на упаковці. Якісний шоколад має блискучу рівну поверхню та однорідний колір. Поява білого нальоту на поверхні може свідчити про неправильне зберігання, але це не впливає на смак і якість продукту. Якщо берете якісний шоколад без домішок, він почне танути буквально за кілька хвилин в руках. Але якщо він стає м'яким миттєво, це може свідчити про неправильне темперування під час виробництва. Слух – це ще один спосіб перевірити якість шоколаду. Просто відламайте шматочок, тримаючи плитку біля вуха. Якщо почуєте голосний дзвінкий хруст – це хороший знак. Тихий і глухий звук може свідчити про вміст багатьох шкідливих жирів і цукру. Справжній шоколад повинен танути в роті і не залишати жирного післясмаку або відчуття, що ви наїлися пластиліну.

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