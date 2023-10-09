Як вибрати якісний та натуральний шоколад: прості поради
Як вибрати натуральний та смачний шоколад
А чи знаєте ви секрети вибору якісного шоколаду? Сьогодні ми розглянемо деякі корисні поради та лайфхаки, які допоможуть вам обирати справжній шоколад і уникати підробок.
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Нехай ці поради, які зібрав Ранок у Великому Місті, допоможуть вам насолоджуватися справжнім та натуральним шоколадом. про це пише
- Перевірте склад шоколаду. У справжньому шоколаді повинні бути такі компоненти, як какао-масло і какао-терте. Це головні інгредієнти, які роблять шоколад справжнім. Уникайте продуктів, де вміст какао-масла замінено пальмовим жиром, а какао-терте – порошком. Це може свідчити про підробку.
- Перед покупкою перевірте шоколад на відповідність державним стандартам. На упаковці повинна бути позначка ДСТУ 3924-2000. Це гарантує, що склад продукту відповідає вказаному на упаковці.
- Якісний шоколад має блискучу рівну поверхню та однорідний колір. Поява білого нальоту на поверхні може свідчити про неправильне зберігання, але це не впливає на смак і якість продукту.
- Якщо берете якісний шоколад без домішок, він почне танути буквально за кілька хвилин в руках. Але якщо він стає м'яким миттєво, це може свідчити про неправильне темперування під час виробництва.
- Слух – це ще один спосіб перевірити якість шоколаду. Просто відламайте шматочок, тримаючи плитку біля вуха. Якщо почуєте голосний дзвінкий хруст – це хороший знак. Тихий і глухий звук може свідчити про вміст багатьох шкідливих жирів і цукру.
- Справжній шоколад повинен танути в роті і не залишати жирного післясмаку або відчуття, що ви наїлися пластиліну.
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