Як зросте соціальна допомога на дітей у 2024 році

Як зміняться виплати на дітей у 2024 році

У 2024 році в Україні планується підвищення прожиткового мінімуму, що призведе до збільшення розмірів дитячих виплат. Наразі прожитковий мінімум для дітей до 6 років складає 2 272 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн.

Проєкт закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік" визначає, що у 2024 році розмір дитячих виплат складатиме 2 563 грн для дітей до 6 років і 3 196 грн для дітей віком від 6 до 18 років.

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Сума соціальної допомоги на дітей та її зростання у наступному році буде залежати від виду грошових виплат.

Виплати при народженні та усиновленні дитини: У 2023 році розмір допомоги при народженні чи усиновленні дитини становить 41 280 грн, розподілені як 10 320 грн на початку та решта рівними частинами (860 грн) щомісяця протягом 36 місяців. У 2024 році не передбачено підвищення цієї суми. Грошова компенсація за Пакунок малюка: На кожну новонароджену дитину українські сім'ї отримують Пакунок малюка або грошову компенсацію його вартості. У 2023 році вартість компенсації становила 6 816 грн, а з 1 січня 2024 року планується збільшення до 7 689 грн. Допомога при вагітності та пологах: Жінкам, зокрема неповнолітнім, надається допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо вони не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Розмір грошової допомоги залежить від різних критеріїв, включаючи причину звільнення з роботи, студентський статус та інші. Грошова допомога матерям-одиначкам: Одиноким матерям грошова допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Виплати на дітей внутрішньо переміщених осіб: Виплати на дітей внутрішньо переміщених осіб надаються на кожну особу у розмірі 3 тис. грн за умови включення відомостей до Єдиної інформаційної бази даних та подання відповідної заяви до 30 квітня 2022 року. Виплати аліментів на дитину: Виплати аліментів надаються дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину чи їхнє місце перебування невідоме. У 2024 році розмір таких виплат становитиме 2 563 грн на дітей до 6 років та 3 196 грн на дітей віком 6-18 років. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку: У 2024 році розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку, буде варіюватися від 6 407,5 грн до 11 186 грн в залежності від віку та наявності інвалідності. Допомога батькам, які доглядають за хворою дитиною, становитиме від 5 126 грн до 6 392 грн в залежності від віку дитини.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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