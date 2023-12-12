Как вырастет социальная помощь на детей в 2024 году

В 2024 году в Украине планируется повышение прожиточного минимума, что приведет к увеличению размеров детских выплат. Прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 2 272 грн, а для детей от 6 до 18 лет – 2 833 грн.

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Проект закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" определяет, что в 2024 году размер детских выплат будет составлять 2563 грн для детей до 6 лет и 3196 грн для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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Сумма социального пособия на детей и его рост в следующем году будет зависеть от вида денежных выплат.

Выплаты при рождении и усыновлении ребенка: В 2023 году размер пособия при рождении или усыновлении ребенка составляет 41 280 грн, распределены как 10 320 грн в начале и остальные равными частями (860 грн) ежемесячно в течение 36 месяцев. В 2024 году не предусмотрено повышение этой суммы. Денежная компенсация за пакет ребенка: На каждого новорожденного ребенка украинские семьи получают пакет малыша или денежную компенсацию его стоимости. В 2023 году стоимость компенсации составила 6816 грн, а с 1 января 2024 года планируется увеличение до 7689 грн. Пособие по беременности и родам: Женщинам, в частности несовершеннолетним, оказывается помощь в связи с беременностью и родами, если они не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Размер денежной помощи зависит от разных критериев, включая причину увольнения с работы, студенческий статус и другие. Денежная помощь матерям-одиночкам: Одиноким матерям денежная помощь оказывается в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев. Выплаты на детей внутри перемещенных лиц: Выплаты на детей внутри перемещенных лиц предоставляются на каждое лицо в размере 3 тыс. грн при условии включения сведений в Единую информационную базу данных и подачи соответствующего заявления до 30 апреля 2022 года. Выплаты алиментов на ребенка: Выплаты алиментов предоставляются детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их местонахождение неизвестно. В 2024 году размер таких выплат составит 2563 грн на детей до 6 лет и 3196 грн на детей в возрасте 6-18 лет. Помощь на детей, над которыми установлена опека: В 2024 году размер пособия на детей, над которыми установлена опека, будет варьироваться от 6407,5 грн до 11186 грн в зависимости от возраста и наличия инвалидности. Помощь родителям, которые ухаживают за больным ребенком, составит от 5126 грн до 6392 грн в зависимости от возраста ребенка.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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