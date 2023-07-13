Як виростити лимон з кісточки в домашніх умовах: поради городників

Якщо ви хочете виростити лимон, але не впевнені, що у вас вийде, не бійтесь. Завести лимонне дерево може кожен бажаючий. Як це зробити і як доглядати за лимонним деревом у горщику підкаже UaPortal.

Як посіяти насінину лимона

Щоб отримати рослину, можна взяти насінину з лимона, придбаного в будь-якому магазині. Так, існує шанс, що вона не проросте, але в такому випадку можна спробувати знову, оскільки життєздатні насінини не рідкість у магазинних лимонах.

Для насіння підійде звичайний універсальний грунт. Головне - не забувайте поливати його і тримати в добре освітленому місці, оскільки лимони - дуже сонячнолюбні рослини. Найкраще місце для них - південне вікно.

Щоб прискорити проростання, можна створити парникові умови. Просто накрийте горщик з насінням плівкою для їжі і проколіть її декілька разів.

Як правильно доглядати за лимонним деревом

Крім достатньої кількості сонячного світла, рослина потребує також регулярного поливу. Влітку і взимку, коли вологість повітря низька, також добре обприскувати рослину водою.

Ідеальна температура для лимона - 23-25 градусів. Висока температура або холод погано впливають на рослину.

Звичайні універсальні добрива підійдуть для лимонного дерева. Але також можна придбати спеціальні добрива для цитрусових.

Лимонне дерево, якщо створені сприятливі умови, зростає дуже швидко, але його потрібно обрізати. Ця процедура тільки зміцнить рослину - вона випустить більше пагонів і сформує більш густу крону.

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Шкідники

Лимонне дерево може стати місцем проживання деяких шкідливих комах, які атакують кімнатні рослини. Зокрема, на ньому можуть з'являтись павутинні кліщі. Також лимони приваблюють щитівки, борошнисті червці і попелиці. Тому рослину слід регулярно перевіряти і в разі потреби обробляти інсектицидами - як готовими, так і саморобними.

Коли чекати плодоношення

За гарних умов вирощування лимонне дерево може приносити плоди. Воно може почати цвісти навіть на другий рік, але для отримання плодів доведеться зачекати щонайменше 3-5 років. Лимони, вирощені в приміщенні, можуть не мати такого насиченого смаку, як ті, що ростуть у відкритому грунті, але вони все одно доставлять багато задоволення.

Нагадаємо, ми вже писали про помилки, які не можна допускати під час вирощуванні розсади.

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