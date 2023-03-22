Шість помилок, які загублять розсаду

Як вирощувати розсаду та які помилки загублять ваш урожай

Навесні починається сезон вирощування розсади. Цей процес кропіткий та варто враховувати багато нюансів.

Деякі помилки можуть зіпсувати урожай. UAportal розповідає, що не можна робити під час пророщування сіянців.

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1. Правильно купуйте насіння. Якщо ви не заготовляєте самостійно насіння, то купуйте у перевірених продавців та магазинах.

За необхідності насіння можна обробити міцним розчином марганцю. Для цього занурте насіння на 20 хвилин у розчин, а потім промийте проточною водою. Фабричне насіння зазвичай вже оброблене.

2. Довге замочування. Не потрібно на тривалий час замочувати знезаражене насіння у воді. Це потрібно робити не більше 12-20 годин, оскільки воно може "задихнутися", а коли будете сіяти, то не проросте, а згниє.

3. Ранній посів. Не варто занадто рано висаджувати у відкритий ґрунт розсаду помідорів, перці, огірки тощо.

Якщо у вас немає можливості висадити розсаду в теплиці, а також підсвічувати її під час вирощування, не робіть цього. Інакше саджанці витягнуться, переростуть і будуть довго адаптуватися при пересадці.

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4. Неправильний ґрунт. Не варто висаджувати насіння у важкий ґрунт. Він має бути пухким та легким. Враховуйте особливості кожної культури при підготовці грядок, де ви плануєте її розсаджувати.

5. Неправильна температура. Аби не було швидкого проростання та ураження чорною ніжкою, треба зберігати температуру повітря не менше 23-25 градусів тепла для накритих плівкою та склом посівів.

6. Відсутність загартовування. За тиждень-два до висадки розсади в ґрунт її треба загартувати на відкритому повітрі. Робити це треба в безвітряну погоду, збільшуючи час перебування на вулиці. Найкраще висаджувати розсаду у похмуру погоду.

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Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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