Як виростити венерину мухоловку вдома та як за нею доглядати

Dionaea muscipula, також відома як венерина мухоловка, є м'ясоїдною рослиною. Її можна виростити й вдома, проте ростки все ж доведеться купувати, оскільки розмножити її самотужки доволі проблематично.

Венерина мухоловка має невеликі, листоподібні пастки, які вона використовує для лову комах. Пастки складаються з двох половинок, які з'єднані між собою шаром м'якої тканини. На внутрішній поверхні пастки є безліч волосків, які є дуже чутливими до дотику. Коли комаха сідає на пастку, волоски активуються і запускають механізм закриття. Пастки закриваються дуже швидко, і комаха стає заблокованою всередині.

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Потім венерина мухоловка виділяє травний сік, який розчиняє комаху. Комахи перетравлюються протягом декількох днів, і рослина отримує з них необхідні поживні речовини.

Венерина мухоловка є популярною кімнатною рослиною. Вона невибаглива в догляді, але потребує певних умов для росту. Вона повинна вирощуватися в кислому торфі, в добре освітленому місці, але не під прямими сонячними променями. Вона також повинна регулярно поливатися, але не занадто рясно.

Венерині мухоловки найкраще почуваються, якшо отримують принаймні шість годин яскравого сонячного світла на день. Коли вони вирощуються всередині при штучному освітленні, то їх варто тримати на відстані приблизно 20 сантиметрів від люмінесцентних ламп.

Садівники кажуть, що зрозуміти, коли мухоловці треба більше світла, можна, якщо пастки рослини не мають рожевого кольору всередині, або якщо її листя виглядає довгим і тонким.

Венерина мухоловка гарно почувається у кислому та вологому ґрунті, який повинен мати хороший дренаж. Уникайте використання звичайного ґрунту для кімнатних вазонів, який може містити добрива.

Мухоловку краще не поливати під коріння, а поставити вазон з нею в блюдце або піддон із водою глибиною приблизно 2-4 см. І вода з крана для поливу не підходить. Потрібна дощова або дистильована вода.

Венерина мухоловка віддає перевагу температурі від 15 до 25 градусів, взимку вона може витримати мінімальну температуру у 5 градусів.

Також важлива хороша циркуляція повітря. Однак уникайте протягів.

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Хоча мухоловки м’ясоїдні, вони можуть тривалий час не поїдати комах (до двох місяців). Якщо ви вирощуєте їх на відкритому повітрі, вони отримають достатню кількість їжі природним шляхом. Якщо ви вирощуєте венерину мухоловку вдома, вам доведеться періодично годувати її мухами чи опаришами.

Заборонено годувати цю рослину будь-яким м’ясом, продуктами з м'яса, фруктами або солодощами.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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