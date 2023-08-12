Як вивести плями від перманентного маркера з дивана та іншого текстилю: лайфхак для батьків

Як очистити диван, ліжко, подушки та інший текстиль від слідів маркера

Якщо у вашому домі проживає маленький художник, то практично все навколо може стати його полотном: починаючи від стін зі шпалерами та меблів, й закінчуючи навіть шкіряним диваном чи кріслом. Кожен доступний інструмент підійде для розмальовування, будь то кулькові ручки або навіть перманентні маркери, сліди яких можуть бути важко видалити.

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Навіть маленька донька TikTok-блогерки Клер Едвардс вибирає такий спосіб малювання. Також її мама розробила власний лайфхак для прибирання після творчості малюка, яким вона поділилась зі своїми підписниками.

"Це просто фантастично", – так описує своє відео блогерка. На записі можна побачити крісло, в обтягнене коричневою шкірою, що було повністю розписане перманентним маркером. Навіть маленька художниця, яка створила цей шедевр, присутня у кадрі.

Далі Клер бере сонцезахисний спрей для шкіри, наносить його щедро на забруднене крісло, залишає на декілька секунд, і з легкістю змиває сліди перманентного маркера. На момент написання цієї статті, кількість переглядів цього захопливого лайфхаку перевищила мільйон.

Користувачі в коментарях висловлюють захоплення тим, наскільки легко можна прибрати сліди маркера за допомогою цього способу. Також деякі діляться своїми власними лайфхаками. Серед інших ефективних засобів для боротьби з цією проблемою, перше місце займає медичний спирт. Також коментатори діляться досвідом використання засобів для зняття лаку з нігтів та волосся.

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