Як вижити взимку без тепла і світла: рекомендації, чим запастися на випадок затяжного блекауту

Мешканцям України рекомендують готуватися до можливих масштабних відключень електроенергії взимку. Через дефіцит генерації та військові загрози в цих містах можуть відбуватися знеструмлення, що триватимуть до 16 годин на добу.

Міські органи влади закликають заздалегідь підготуватися до таких ситуацій, аби звести до мінімуму можливі незручності. Насамперед у Київській міській держадміністрації (КМДА) радять запастися водою та продуктами, які не потребують зберігання в холодильнику або приготування з використанням електроенергії.

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Це можуть бути консерви, сухі продукти, такі як сухофрукти та горіхи, а також сублімовані каші та локшина швидкого приготування. Води слід мати на запас мінімум на три дні — по три літри питної води та 10-12 літрів технічної на одну людину на добу.

Що обрати для блекауту. Джерело: КМДА Що обрати для блекауту. Джерело: КМДА

Що обрати для блекауту. Джерело: КМДА Що обрати для блекауту. Джерело: КМДА

Окрім запасів їжі та води, в КМДА рекомендують підготувати ряд інших речей для зручності під час блекаутів. Зокрема, варто придбати FM-радіо на батарейках, яке дозволить стежити за новинами у разі втрати мобільного зв'язку або інтернету. Також важливо мати ліхтарики, батарейки, свічки та газові пальники для приготування їжі.

Особливу увагу слід приділити пожежній безпеці. Використання свічок та пальників вимагає обережності, тому варто мати вдома вогнегасник та розміщувати його поблизу місць, де буде відкритий вогонь. Це допоможе уникнути пожеж у разі несподіваних ситуацій.

Для безпеки на вулиці в темний час доби рекомендується носити світловідбиваючий одяг або стрічки, що допоможе зменшити ризик травмувань. КМДА також радить подбати про ліки — у домашній аптечці мають бути всі необхідні препарати, оскільки доступ до медичної допомоги може бути ускладненим.

Таким чином, підготовка до можливих відключень електроенергії допоможе жителям українських міст забезпечити собі мінімум необхідних умов для комфортного життя в умовах надзвичайних ситуацій.

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