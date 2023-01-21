Як загадати бажання на Молодий місяць, щоб воно точно здійснилося

Ще з давніх часів на Молодий місяць проводили особливі обряди та ритуали. Нині ж магічним дійством залишилося загадування бажань.

Вважається, що саме в цей час можна покращити життя та змінити долю. UAportal розповідає, як правильно загадати бажання на молодик 21 січня, щоб воно обов'язково здійснилося.

Що потрібно для того, щоб швидко здійснилося бажання

Важливо чітко, лаконічно та точно формулювати своє бажання. Відмовтеся від таких частинок та слів, як "ні/не", "немає" чи "не потрібно". У момент загадування потрібно обов'язково все візуалізувати.

Також не варто загадувати такі бажання, які можуть завдати шкоди іншим.

Як загадати бажання на Молодий місяць 21 січня

Спосіб №1. Аби Всесвіт швидше почув ваші мрії та бажання, потрібно вдатися до маленького ритуалу за допомогою свічки. Оберіть тиху кімнату та запаліть свічку, коли на небі народжується новий Місяць та реалізовує весь свій енергетичний потенціал.

Після того, як ви загадали своє заповітне бажання, потрібно задути свічку і відпустити мрії. Так ви не заважатимете Місяцю у його "роботі".

Спосіб №2. Запишіть своє бажання в місячний блокнот, який обов'язково має бути гарним, на чистому аркуші паперу. Білий колір є символом чистоти помислів та прагнень до виконання мрій.

Також на початку молодика записуйте всі думки. Тому не обов'язково обмежуватися тільки одним бажанням. Головне правила – написане не можна нікому показувати, а найкращим способом буде заховати блокнот у якийсь таємний сховок.

Спосіб №3. Своє бажання потрібно написати на трикутнику з червоного паперу, який треба попередньо вирізати. Можете не обмежуватися одним бажанням. Виріжте кілька правильних трикутників та на кожному напишіть по своїй заповітній мрії.

Потім складіть всі трикутники в чистий конверт і туди ж помістити свою фотографію.

Як загадати бажання на кохання

Також можете загадати бажання на взаємне кохання. Для цього подивіться на Молодий місяць і складіть долоні будиночком над очима.

Уявіть, що цей будинок є вашим сімейним вогнищем. Там дуже добре та приємно живеться закоханій парі.

Як загадати бажання на здоров'я

Молодий Місяць символізує силу та молодість. Для того, щоб бажання на здоров'я здійснилося, вам треба обрати міцне дерево з міцними гілками. На молодик обв'яжіть одну з гілок красивою стрічкою та подумки подумайте про те, про що ви мрієте.

Пам'ятайте, що Всесвіт може відчувати всі емоції та вгадувати думки, тому, якщо щиро вірите, ваше бажання обов'язково збудуться.

Нагадаємо, що молодик 21 січня у знаку Водолія підштовхне знаки зодіаку слідувати своїм бажанням і зосередитися на відкритості. Наступні дні супроводжуватимуться несподіваними змінами, і представникам цих знаків доведеться підбити підсумки.

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