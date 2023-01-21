Как загадать желание на Молодую луну, чтобы оно точно сбылось

Еще с давних времен на Молодую луну проводили особые обряды и ритуалы. В настоящее время магическим действом остались желания.

Считается, что в это время можно улучшить жизнь и изменить судьбу. UAportal рассказывает, как правильно загадать желание на новолуние 21 января, чтобы оно обязательно сбылось.

Что нужно для того, чтобы быстро исполнилось желание

Важно четко, лаконично и точно формулировать свое желание. Откажитесь от частиц и слов, как "нет/нет", "нет" или "не нужно". В момент загадки нужно обязательно все визуализировать.

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Также не стоит загадывать такие желания, которые могут причинить вред другим.

Как загадать желание на Молодую луну 21 января

Способ №1. Чтобы Вселенная быстрее услышала ваши мечты и желания, нужно прибегнуть к маленькому ритуалу с помощью свечи. Выберите тихую комнату и зажгите свечу, когда на небе рождается новая Луна и реализует весь свой энергетический потенциал.

После того как вы загадали свое сокровенное желание, нужно задуть свечу и отпустить мечты. Так вы не будете мешать Луне в его "работе".

Способ №2. Запишите свое желание в лунный блокнот, который обязательно должен быть хорошим, на чистом листе бумаги. Белый цвет является символом чистоты помыслов и стремлений к исполнению мечтаний.

Также в начале новолуния записывайте все мысли. Потому не обязательно ограничиваться только одним желанием. Главное правило – написанное нельзя никому показывать, а лучшим способом будет спрятать блокнот в какой-то тайный тайник.

Способ №3. Свое желание нужно написать на треугольнике из красной бумаги, которую нужно предварительно вырезать. Можете не ограничиваться одним желанием. Вырежьте несколько правильных треугольников и на каждом напишите по своей заветной мечте.

Затем сложите все треугольники в чистый конверт и туда же поместите свою фотографию.

Как загадать желание на любовь

Также можете загадать желание на взаимную любовь. Для этого посмотрите на Молодую луну и сложите ладони домиком над глазами.

Представьте, что это здание является вашим семейным очагом. Там очень хорошо и приятно питается влюбленной парой.

Как загадать желание на здоровье

Молодая Луна символизирует силу и молодость. Для того чтобы желание на здоровье исполнилось, вам нужно выбрать крепкое дерево с крепкими ветвями. На новолуние обвяжите одну из веток красивой лентой и мысленно подумайте о том, о чем вы мечтаете.

Помните, что Вселенная может испытывать все эмоции и угадывать мысли поэтому, если искренне верите, ваше желание обязательно сбудется.

Напомним, что новолуние 21 января в знаке Водолея подтолкнет знаки зодиака следовать своим желаниям и сосредоточиться на открытости. Следующие дни будут сопровождаться неожиданными изменениями, и представителям этих знаков придется подвести итоги.

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