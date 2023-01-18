Январская молодая Луна перевернет жизнь трех знаков зодиака с ног на голову

Эта молодая Луна 21 января в знаке Водолея подтолкнет знаки зодиака следовать своим желаниям и сосредоточиться на открытости. Следующие дни будут сопровождаться неожиданными изменениями, и представителям этих знаков придется подвести итоги.

Несмотря на конец ретроградности Марса в Близнецах, выходцы этих знаков переживут некоторые трудные моменты в этот период. Астрологи назвали знаки, которым следует готовиться к неожиданным изменениям.

Овен

Для представителей знака Овен этот период будет достаточно сложным. Овен может потеряться в жизненной игре и потерять сопротивление. С этой молодой Луной 21 января в знаке Водолея Овны могут пережить сложный период. К примеру, отмененные встречи могут порождать определенные конфликты. Поэтому Овен должен быть терпеливым.

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Водолей

Они должны оставаться бдительными, потому что у них могут возникнуть финансовые проблемы и нехватка денег. Хотя они иногда могут быть эгоистами, Водолеи помогают и не стесняются занимать деньги, когда кто-то нуждается. Однако эта привычка навредит им, особенно если этот человек не возместит им ущерб. Этот трудный период подтолкнет их лучше распоряжаться финансами.

Козерог

Этот период будет достаточно трудным, но необходимым, чтобы снова почувствовать комфорт в своем теле и уме. Для этого им придется пересмотреть свои обычные привычки и создать новый распорядок дня. Эти изменения могут принести новизну в их жизни. Козероги также могут изменить свое личное пространство, внеся некоторые изменения.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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