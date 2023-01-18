Январская молодая Луна перевернет жизнь трех знаков зодиака с ног на голову
Эта молодая Луна 21 января в знаке Водолея подтолкнет знаки зодиака следовать своим желаниям и сосредоточиться на открытости. Следующие дни будут сопровождаться неожиданными изменениями, и представителям этих знаков придется подвести итоги.
Несмотря на конец ретроградности Марса в Близнецах, выходцы этих знаков переживут некоторые трудные моменты в этот период. Астрологи назвали знаки, которым следует готовиться к неожиданным изменениям.
Овен
Для представителей знака Овен этот период будет достаточно сложным. Овен может потеряться в жизненной игре и потерять сопротивление. С этой молодой Луной 21 января в знаке Водолея Овны могут пережить сложный период. К примеру, отмененные встречи могут порождать определенные конфликты. Поэтому Овен должен быть терпеливым.
Водолей
Козерог
Этот период будет достаточно трудным, но необходимым, чтобы снова почувствовать комфорт в своем теле и уме. Для этого им придется пересмотреть свои обычные привычки и создать новый распорядок дня. Эти изменения могут принести новизну в их жизни. Козероги также могут изменить свое личное пространство, внеся некоторые изменения.
Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.
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