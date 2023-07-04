Як законсервувати кукурудзу в домашніх умовах: рецепт від господинь

В Україні незабаром розпочнеться сезон кукурудзи. Ця зернова культура має чимало поціновувачів завдяки своєму смаку та кількості поживних речовин.

Досвідчені господині не лише готують кукурудзу влітку, але й роблять консервацію на зиму. UAportal підготував простий рецепт закрутки, який дозволить поласувати кукурудзою взимку.

Для приготування знадобляться:

кукурудза – 350 г;

вода – 200 мл;

сіль – 1 ч.л.;

цукор – 1 ч.л.

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Спочатку потрібно очистити качани кукурудзи від листа та рилець, зрізати стебло та верхівку. Очищену кукурудзу треба промити та викласти у велику каструлю, заливши водою та поставивши на вогонь.

Кукурудза має варитися доти, доки зерна не стануть м'якими. Після цього можна злити воду та залишити кукурудзу охолоджуватися.

Згодом з качанів потрібно зрізати зерна та укласти у попередньо простерилізовані банки. У каструлю треба налити воду, додати цукор і сіль, довести до кипіння та проварити декілька хвилин.

Після цього кукурудзу у банках необхідно залити киплячим маринадом та накрити кришкою. Банки мають стерилізуватися протягом години, після чого їх варто герметично закрити залізними кришками.

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