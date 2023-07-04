Как законсервировать кукурузу в домашних условиях: рецепт от хозяйок

В Украине скоро начнется сезон кукурузы. Эта зерновая культура имеет немало ценителей благодаря своему вкусу и количеству питательных веществ.

Опытные хозяйки не только готовят кукурузу летом, но и консервируют на зиму. UAportal подготовил простой рецепт закрутки, который позволит полакомиться кукурузой зимой.

Для приготовления понадобятся:

кукуруза – 350 г;

вода – 200 мл;

соль – 1 ч.л.;

сахар – 1 ч.л.

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Сначала нужно очистить кочаны кукурузы от листьев и рылец, срезать стебель и верхушку. Очищенную кукурузу следует промыть и выложить в большую кастрюлю, залив водой и поставить на огонь.

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Кукуруза должна вариться, пока зерна не станут мягкими. После этого можно слить воду и оставить кукурузу охлаждаться.

Впоследствии с начала нужно срезать зерна и уложить в предварительно простерилизованные банки. В кастрюлю нужно налить воду, добавить сахар и соль, довести до кипения и проварить несколько минут.

После этого кукурузу в банках нужно залить кипящим маринадом и накрыть крышкой. Банки должны стерилизоваться в течение часа, после чего их следует герметично закрыть железными крышками.

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