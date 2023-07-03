Як законсервувати малинове варення на зиму ідеального кольору

Літо – чарівна пора, коли навкруги розквітає і пахне, а з дерев і кущів можна зібрати свіжі фрукти та ягоди. Однак, якщо ви хочете насолоджуватись ними не лише влітку, ми пропонуємо зробити закрутки на зиму.

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Класичний рецепт малинового варення

Інгредієнти:

1 кг малини;

1 кг цукру;

1 склянка води.

Приготування:

Переберіть малину, видаліть плодоніжки та добре промийте; Помістіть ягоди в емальовану каструлю; Зробіть сироп, змішавши цукор і воду в окремій посудині. Додавайте сироп поступово до малини; Варіть малину разом із сиропом на помірному вогні протягом 15 хвилин. Періодично помішуйте та знімайте піну; Якщо ви бажаєте отримати однорідне варення, протріть його крізь сито; Останнім кроком є стерилізація банок, наповнення ними варення та закручування кришок.

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Рецепт густого малинового варення з цілими ягодами

Інгредієнти:

2 кг малини;

3 кг цукрового піску;

7 склянок води.

Приготування:

Відберіть великі ягоди малини, видаліть плодоніжки та промийте їх під проточною водою; Для сиропу в каструлю налийте воду, додайте цукор і розітріть його, доки цукор повністю не розчиниться і сироп не закипить; Залийте ягоди приготованим сиропом та залиште на 3-4 години; Процідіть ягоди від сиропу. Двічі обробіть банки та кришки окропом і дайте їм просохнути; Варіть сироп на повільному вогні ще близько 20 хвилин; Додайте малину у сироп і варіть протягом 10 хвилин, знімаючи піну; Готове варення розкладіть по стерилізованих банках і закрийте кришками.

На смак і запах свіжого малинового варення можна насолоджуватись у будь-яку пору року, зберігаючи літні нотки солодкості та аромату.

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