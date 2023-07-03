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Як законсервувати малинове варення на зиму ідеального кольору

Ігор Романько

Як зробити малинове варення

Літо – чарівна пора, коли навкруги розквітає і пахне, а з дерев і кущів можна зібрати свіжі фрукти та ягоди. Однак, якщо ви хочете насолоджуватись ними не лише влітку, ми пропонуємо зробити закрутки на зиму.

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Класичний рецепт малинового варення

Інгредієнти:

  • 1 кг малини;
  • 1 кг цукру;
  • 1 склянка води.

Приготування:

  1. Переберіть малину, видаліть плодоніжки та добре промийте;
  2. Помістіть ягоди в емальовану каструлю;
  3. Зробіть сироп, змішавши цукор і воду в окремій посудині. Додавайте сироп поступово до малини;
  4. Варіть малину разом із сиропом на помірному вогні протягом 15 хвилин. Періодично помішуйте та знімайте піну;
  5. Якщо ви бажаєте отримати однорідне варення, протріть його крізь сито;
  6. Останнім кроком є стерилізація банок, наповнення ними варення та закручування кришок.

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Рецепт густого малинового варення з цілими ягодами

Інгредієнти:

  • 2 кг малини;
  • 3 кг цукрового піску;
  • 7 склянок води.

Приготування:

  1. Відберіть великі ягоди малини, видаліть плодоніжки та промийте їх під проточною водою;
  2. Для сиропу в каструлю налийте воду, додайте цукор і розітріть його, доки цукор повністю не розчиниться і сироп не закипить;
  3. Залийте ягоди приготованим сиропом та залиште на 3-4 години;
  4. Процідіть ягоди від сиропу. Двічі обробіть банки та кришки окропом і дайте їм просохнути;
  5. Варіть сироп на повільному вогні ще близько 20 хвилин;
  6. Додайте малину у сироп і варіть протягом 10 хвилин, знімаючи піну;
  7. Готове варення розкладіть по стерилізованих банках і закрийте кришками.

На смак і запах свіжого малинового варення можна насолоджуватись у будь-яку пору року, зберігаючи літні нотки солодкості та аромату.

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