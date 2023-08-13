Як закрити на зиму салат з рисом "Сніданок туриста": простий та перевірений рецепт

Влітку, коли натхненно приготовляють заготовки на зиму, консервація стає справжнім ритуалом. Деяким господиням це не просто обов'язок, а й власний вид хобі, що дозволяє відволіктися від тривожних новин та депресивних думок.

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Особливо важливо це в періоди важких подій, наприклад, під час війни. І якщо ваша кухня вже заповнена баночками зі смачними огірками, перцем та печерицями, то чому б не відкрити новий рецепт? Маємо на увазі апетитний рисовий салат "Сніданок туриста", рецептом якого поділились у виданні theLime.

Рецепт консервації "Сніданок туриста" на 13-14 банок об'ємом 0,5 літра

Інгредієнти:

Цибуля - 1 кг

Морква - 1 кг

Болгарський перець - 1 кг

Помідор - 3 кг

Круглозернистий рис - 420 г

Цукор - 180-200 г

Сіль - 3 столові ложки

Оцет 9% - 100 г

Рослинна олія - 700 г

Мелена паприка - 1,5 чайної ложки

Приготування:

Очистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками. Обсмажте на рослинній олії протягом 10 хвилин. Моркву очистіть та натріть на середньому терці. Додайте її до обсмаженої цибулі на сковороді та тушкуйте на середньому вогні протягом 10 хвилин. Перекладіть обсмажені овочі у велику каструлю. Додайте нарізаний соломкою болгарський перець. Потушкуйте разом ще 10 хвилин. Сполосніть помідори, наріжте їх півкільцями та додайте до каструлі з рештою овочів. Промийте рис у кількох водах, відваріть його до напівготовності (приблизно 7 хвилин після закипання), потім відкиньте на друшляк та промийте проточною водою. Додайте рис до овочів, також додайте сіль, мелену паприку та перець. Готуйте на слабкому вогні, помішуючи, приблизно 30 хвилин. Через 5 хвилин до закінчення варіння додайте оцет. Підготуйте банки для консервації: промийте та стерилізуйте їх у духовці при температурі 110°C протягом 5 хвилин. Кришки кип'ятіть у каструлі з водою протягом 5 хвилин. Наповніть банки салатом, закрийте кришками та піддаєте обробці: розмістіть банки у великій каструлі на рушнику, залийте водою, щоб вона підігрівала їх плічка, та стерилізуйте приблизно 40 хвилин після закипання. Герметично закрийте банки, переверніть їх дном догори та залиште до охолодження.

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