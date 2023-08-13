Как закрыть на зиму салат с рисом "Завтрак туриста": простой и проверенный рецепт

Летом, когда вдохновенно готовят заготовки на зиму, консервация становится настоящим ритуалом. Некоторым хозяйкам это не просто обязанность, но и собственный вид хобби, позволяющий отвлечься от тревожных новостей и депрессивных мыслей.

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Особенно важно это в периоды тяжелых событий, например во время войны. И если ваша кухня уже заполнена баночками со вкусными огурцами, перцем и шампиньонами, то почему бы не открыть новый рецепт? Подразумеваем аппетитный рисовый салат "Завтрак туриста", рецептом которого поделились в издании theLime.

Рецепт консервации "Завтрак туриста" на 13-14 банок объемом 0,5 литра.

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Ингредиенты:

Лук – 1 кг

Морковь – 1 кг

Болгарский перец – 1 кг

Помидор – 3 кг

Круглозернистый рис – 420 г

Сахар – 180-200 г

Соль – 3 столовые ложки

Уксус 9% – 100 г

Растительное масло – 700 г

Молотая паприка – 1,5 чайной ложки

Приготовление:

Очистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на растительном масле в течение 10 минут. Морковь очистите и натрите на среднем терке. Добавьте его к обжаренному луку на сковороде и тушите на среднем огне в течение 10 минут. Переложите обжаренные овощи в большую кастрюлю. Добавьте нарезанный соломкой болгарский перец. Потушите вместе еще 10 минут. Сполосните помидоры, нарежьте их полукольцами и добавьте в кастрюлю с остальными овощами. Промойте рис в нескольких водах, отварите до полуготовности (примерно 7 минут после закипания), затем откиньте на дуршлаг и промойте проточной водой. Добавьте рис к овощам, также добавьте соль, молотую паприку и перец. Готовьте на слабом огне, помешивая примерно 30 минут. Через 5 минут до окончания варки добавьте уксус. Подготовьте банки для консервации: промойте и стерилизуйте в духовке при температуре 110°C в течение 5 минут. Крышки кипятите в кастрюле с водой в течение 5 минут. Наполните банки салатом, закройте крышками и обрабатывайте: разместите банки в большой кастрюле на полотенце, залейте водой, чтобы она подогревала их плечики, и стерилизуйте примерно 40 минут после закипания. Герметически закройте банки, переверните их дном вверх и оставьте до охлаждения.

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