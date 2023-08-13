Як закрити на зиму салат з рисом "Сніданок туриста": простий та перевірений рецепт
Влітку, коли натхненно приготовляють заготовки на зиму, консервація стає справжнім ритуалом. Деяким господиням це не просто обов'язок, а й власний вид хобі, що дозволяє відволіктися від тривожних новин та депресивних думок.
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Особливо важливо це в періоди важких подій, наприклад, під час війни. І якщо ваша кухня вже заповнена баночками зі смачними огірками, перцем та печерицями, то чому б не відкрити новий рецепт? Маємо на увазі апетитний рисовий салат "Сніданок туриста", рецептом якого поділились у виданні theLime.
Рецепт консервації "Сніданок туриста" на 13-14 банок об'ємом 0,5 літра
Інгредієнти:
- Цибуля - 1 кг
- Морква - 1 кг
- Болгарський перець - 1 кг
- Помідор - 3 кг
- Круглозернистий рис - 420 г
- Цукор - 180-200 г
- Сіль - 3 столові ложки
- Оцет 9% - 100 г
- Рослинна олія - 700 г
- Мелена паприка - 1,5 чайної ложки
Приготування:
- Очистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками. Обсмажте на рослинній олії протягом 10 хвилин.
- Моркву очистіть та натріть на середньому терці. Додайте її до обсмаженої цибулі на сковороді та тушкуйте на середньому вогні протягом 10 хвилин.
- Перекладіть обсмажені овочі у велику каструлю. Додайте нарізаний соломкою болгарський перець. Потушкуйте разом ще 10 хвилин.
- Сполосніть помідори, наріжте їх півкільцями та додайте до каструлі з рештою овочів.
- Промийте рис у кількох водах, відваріть його до напівготовності (приблизно 7 хвилин після закипання), потім відкиньте на друшляк та промийте проточною водою. Додайте рис до овочів, також додайте сіль, мелену паприку та перець.
- Готуйте на слабкому вогні, помішуючи, приблизно 30 хвилин. Через 5 хвилин до закінчення варіння додайте оцет.
- Підготуйте банки для консервації: промийте та стерилізуйте їх у духовці при температурі 110°C протягом 5 хвилин. Кришки кип'ятіть у каструлі з водою протягом 5 хвилин.
- Наповніть банки салатом, закрийте кришками та піддаєте обробці: розмістіть банки у великій каструлі на рушнику, залийте водою, щоб вона підігрівала їх плічка, та стерилізуйте приблизно 40 хвилин після закипання.
- Герметично закрийте банки, переверніть їх дном догори та залиште до охолодження.
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