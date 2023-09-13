Як замаринувати зелені помідори на зиму: простий рецепт

Для багатьох жінок готування консервів стало своєрідним хобі, яке допомагає їм відволіктися від тривожних новин та депресивних думок, особливо важливо це під час воєнних часів.

Якщо ви вже зробили декілька банок пікантних зелених помідорів по-грузинськи, то на цей раз спробуйте замаринувати їх разом із часником і морквою за простим рецептом від theLime.

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Інгредієнти:

Зелені помідори

Морква

Часник

Кріп

Інгредієнти для маринаду:

Вода (5 літрів)

Лавровий лист (3 штуки)

Чорний перець горошком (10-12 штук)

Цукор (2 столові ложки)

Оцет (2 столові ложки)

Сіль (1 столова ложка)

Приготування:

Очистіть часник від лушпиння та наріжте його на тонкі кружальця. Промийте моркву під проточною водою, очистіть і наріжте її на кружечки. Візьміть 1-літрові банки, ретельно вимийте їх і дайте висохнути. На дно кожної банки покладіть гілочку кропу, лавровий лист і додайте декілька горошин чорного перцю. Розріжте кожен зелений помідор пополам, але не до кінця. У середину кожного помідора покладіть тонкі скибочки часнику та моркви. Фаршируйте всі помідори таким чином і вкладіть їх щільно в банки. Підготуйте маринад. У великій каструлі розігрійте 5 літрів води і додайте 2 столові ложки цукру, 1 столову ложку кам'яної солі та 2 столові ложки оцту. Доведіть до кипіння. Цієї кількості маринаду вистачить для 10 банок помідорів. Налийте підготовлений маринад у кожну банку з помідорами і накрийте їх, але не герметично закривайте кришками. Для стерилізації підготовки поставте велику каструлю на плиту, покладіть рушник на дно. Розмістіть банки з зеленими помідорами в каструлі і залийте водою до рівня плічок банок. Стерилізуйте приблизно 20 хвилин після закипання води. Обережно вийміть банки, щоб не обпектись, і закрийте їх за допомогою закачувального ключа. Переверніть їх днищем вгору і залиште до повного охолодження. Потім зберігайте консервацію в прохолодному місці до зими.

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