Як заправити ковдру в підковдру з першого разу: простий трюк

Зміна постільної білизни може бути складним завданням, яке вимагає витривалості, терпіння та деякої вправності. Але на щастя, популярна TikTok-блогерка поділилася оригінальним трюком, який повністю змінює уявлення про цю неприємну домашню справу і дозволяє виконати її всього за кілька секунд.

Читайте також: Як позбутись комарів за допомогою кави

Це відео, опубліковане на TikTok користувачем @decoper, стало вірусним. Авторка відео пояснила, що це був "випадково відкритий лайфхак, який став звичайною практикою в її повсякденному житті".

Ось як швидко заправити ковдру в підковдру:

Акуратно розташуйте підковдру на ліжку так, щоб внутрішня сторона була звернена назовні, а отвір простирадла був спрямований до підніжжя ліжка; Покладіть ковдру зверху на підковдру, переконавшись, що всі чотири кути ковдри вирівняні з кутами підковдри; Складіть ковдру та простирадло разом у рулон; Закрийте підковдру за допомогою блискавки, застібок або зав'язок після того, як ковдру буде складено; Розгорніть рулон, починаючи з нижньої частини ліжка, розправивши ковдру.

Раніше ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!