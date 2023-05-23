Как заправить одеяло в пододеяльник с первого раза: простой трюк
Смена постельного белья может быть сложной задачей, требующей выносливости, терпения и некоторой сноровки. Но к счастью, популярная TikTok-блогерша поделилась оригинальным трюком, который полностью меняет представление об этом неприятном домашнем деле и позволяет выполнить его всего за несколько секунд.
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Это видео, опубликованное на TikTok пользователем @decoper, стало вирусным. Автор видео объяснила, что это был "случайно открытый лайфхак, ставший обычной практикой в ее повседневной жизни".
Вот как быстро заправить одеяло в пододеяльник:
- Аккуратно расположите пододеяльник на кровати так, чтобы внутренняя сторона была обращена наружу, а отверстие простыни было направлено к подножию кровати;
- Положите одеяло сверху на пододеяльник, убедившись, что все четыре угла одеяла выровнены с углами пододеяльника;
- Сложите одеяло и простыню вместе в рулон;
- Закройте пододеяльник с молнии, застежек или завязок после того, как одеяло будет сложено;
- Разверните рулон, начиная с нижней части кровати, расправив одеяло.
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