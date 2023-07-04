Як захистити насіння та цибулини квітів від шкідників за допомогою одного аптечного засобу

Як відлякати мишей та інших шкідників від насіння та цибулин квітів

Коли гризунам бракує їжі, вони часто нападають на цибулини квітів, таких як лілії, тюльпани, гіацинти, гладіолуси, крокуси, іриси. Це може призвести до того, що весною ці квіти просто не зможуть прорости.

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Щоб захистити цибулини квітів від мишей та щурів, а також від захворювань рослин, пропонуємо простий, доступний і ефективний метод.

Одним з таких способів є використання звичайної "копійчаної" мазі Вишневського. Ця мазь має сильний і характерний запах, який відлякує всіх гризунів.

Для застосування цього методу, лінімент бальзамічний потрібно розвести теплою водою до консистенції сметани. Потім отриманою сумішшю потрібно обмазати цибулини з усіх боків перед їх садінням.

Завдяки запаху мазі, вона відлякає усіх гризунів, запобігаючи їхнім нападам на цибулини квітів. Крім того, цей засіб є антисептичним і допомагає захистити рослини від захворювань.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

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