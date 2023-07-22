Що зробити влітку, щоб хризантеми пішно цвіли: поради садівників

Хризантема - квітка, що проявляє свою красу особливо яскраво упродовж осінніх днів. Аби забезпечити довготривале та пишне цвітіння хризантем, необхідно регулярно поливати рослини та вносити добрива влітку.

Для підживлення хризантем використовують добрива декілька разів протягом сезону. Для стимуляції росту застосовують коров'як та пташиний послід, що збагачують ґрунт азотом. Зола додається для зміцнення листя та кореневої системи, оскільки містить калій та фосфор.

Сечовина допомагає зміцнити молоді пагони. На період бутонізації рекомендується використовувати суміш коров'яка із суперфосфатом, щоб забезпечити рослину необхідним калієм. Щоб прискорити цвітіння клумби, квіти підгодовують настоєм із кропиви та кульбаби.

Серед різних варіантів підживлення хризантем літом найпопулярнішим і ефективним є кропив'яний настій.

Для приготування настою з кропиви необхідно подрібнити її і скласти у цебро. Об'єм зелені повинен заповнювати ємність приблизно на ⅔ частини. Потім зверху налийте воду і закрийте кришкою, дозволяючи настоюватися протягом 7-10 днів.

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За бажанням до кропиви можна додати кульбабу, ромашку або пирій, що збільшить ефективність підживлення.

Отриманий настій з кропиви потрібно розбавити водою у співвідношенні 1 до 10 та застосовувати для підживлення хризантем кожні 2 тижні у липні та серпні.

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