Як значно знизити витрати на цигарки: лайфхак від українців в Європі

Якщо вам чомусь досі не вдається кинути палити, то цілком реально скоротити витрати на цю шкідливу звичку у чотири-п'ять разів. При цьому якість тютюну буде набагато кращою, а негативний ефект у вигляді кашлю, сухості у роті та інших неприємностей стане значно менш помітним.

Як це зробити, розповідає журналіст Інформатора. Моя історія почалася з того моменту, коли я споживав дві пачки "Бонда" на день, а витрати на цигарки досягали п'яти тисяч гривень на місяць. Працювати, отримуючи лише цигарки, було неприйнятно. Зменшити кількість цигарок не вдавалося — на кілька днів, може, два, і знову повертався до попереднього обсягу. Перехід на більш бюджетні марки означав куріння соломи, постійний кашель, головний біль і інші негативні ефекти.

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Саме тоді, коли на ринок вирвалися так звані "сірі" безакцизні цигарки. Вони були набагато дешевшими, ціни на них були вдвічі нижчі, і їх назви подібні до відомих брендів. Щодо якості, це було велике питання. Цигарки закінчувалися дуже швидко, папір був ненадійним, а якість наповнювача була невпевненою. Було неможливо передбачити, чи отримаєте ви те, на що розраховуєте. Кожен магазин мав свою версію цих цигарок.

Мій досвід із знайомими, що переїхали за кордон, підтвердив, що подібна проблема існує практично в усіх брендових марках. Тому я вирішив дізнатися, як вони вирішували цю проблему. Знайома, яка живе в Німеччині, порадила мені перейти на самокрутки. Вона купляла фірмовий тютюн "Вінстон" приблизно за 50 євро за півкіло та гільзи, яких вистачало на місяць. Рахуючи, що на одну цигарку йде приблизно один грам тютюну, вона могла отримати майже п'ять пачок за ті ж гроші. За європейськими цінами цигарки для переселенців на соціальну допомогу були надзвичайно дорогими.

У Європі ринок самокруток розвинений і придатний для використання. Україна відрізняється від цього становища. Тютюн можна купити лише в спеціалізованих магазинах. Вибір "акцизного" тютюну дуже обмежений, а ціни високі, що робить їх нецікавими для економії. Тем не менш, якість, смак та аромат такого тютюну набагато вищі, ніж у магазинних виробах.

В інтернеті я знайшов багато сайтів, які пропонують тютюн на вагу. Ціни на нього різняться від 600 гривень за кіло до 4 тисяч. Ще дешевше можна знайти через спеціальні групи у соцмережах. Багато з них надають можливість придбати "пробники". Це дозволяє кожному знайти тютюн, який йому подобається найбільше. Велика кількість сортів, міцностей, ароматів, місць вирощування, років збору врожаю, способів обробки, видів нарізки і зберігання роблять вибір багатою.

Вибір тютюну став для мене справжнім захопленням. За допомогою досвіду я знайшов "свій" тютюн. Це була золотиста лапша Вірджинія Голд, довжиною 8 міліметрів. За словами продавця, вона вирощувалася в Індонезії, але нарізалася в Україні. Коштувала на той час 1200 гривень за кіло.

Отже, вартість однієї цигарки становила 1,20 гривні. Додавши до цього ціну гільз, які можна знайти в Інтернеті, приблизно 180 гривень за 1000 штук або 18 копійок за одну, виходить вартість пачки на 20 цигарок: 1,20 * 20 - 0,18 * 20 = 27,80 гривень. Це втричі дешевше, ніж магазинний "Бонд". І це при тому, що якість була дуже прийнятною.

За допомогою цього підходу я швидко зменшив кількість скурених цигарок. Я відчував економію і мав можливість споживати лише нікотин, без додаткових речовин, які зазвичай містяться в магазинних цигарках.

Окремо слід зазначити про творчий аспект. З часом, коли я набрав декілька видів тютюну, я почав міксувати їх і створювати власні комбінації. Я зацікавився історією, технологіями та процесом виготовлення тютюну. Вчився пізнавати різні сорти, міцності, аромати і післясмаки. Це робило процес куріння більш цікавим і насолоджуватися ним я став набагато більше.

Зокрема, тут важливий аспект смаків і ароматів. На ринку існують безліч хімічних та натуральних речовин, які можуть надати вашим виробам неповторний смак і аромат. Це не обмежується простими капсулами в фільтрах — ви можете використовувати фрукти, ягоди, каву чи шоколад для створення нових варіацій. Ваші цигарки стануть справжніми шедеврами смаку. На це не потрібні великі фінансові або часові витрати, і технологія виготовлення є досить простою. Рекомендується обирати безароматизовані та неміксовані тютюни та робити це власноруч, таким чином, створюючи власний унікальний продукт.

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